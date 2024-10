Literarischer Herbst Leipzig "Wir schon wieder" oder was es bedeutet, jüdisch zu sein

Beeindruckend ist es dann, wenn die drei jüdischen Frauen im Gespräch und in ihren Texten ihre immer neuen Anläufe beschreiben, dieses Jüdisch-Sein als ein modernes und waches In-der-Welt-Sein zu begreifen. Sie machen ihren Wunsch klar, dass diese Eigenschaft des Jüdisch-Seins doch einfach nur ein Kompliment wäre, mit dem einem Menschen seine Melancholie genauso wie sein Einfallsreichtum attestiert würde.

Zäsur 7. Oktober

Und zugleich leuchtet – oder besser: dunkelt – in den Texte der drei Autorinnen immer wieder eines auf: Sie wissen, dass ihnen eine solche, ungefährdete Lebensgelassenheit derzeit (und womöglich für lange) nicht vergönnt sein wird: Für die jüdische Community in Deutschland hat sich seit dem 7. Oktober 2023, seit dem Überfall der Hamas und den darauf folgenden Reaktionen des Staates Israel, der Alltag grundlegend verändert. Bildrechte: Jörg Schieke

Lesungen, so erzählen die drei Autorinnen, müssen zum Teil von der Polizei geschützt werden, aber auch innerhalb der jüdischen Gemeinschaft wird härter gestritten als früher. Adriana Altaras merkt an, dass die übermächtige Gegenwart heute alle Debatten bestimmt, während das früher stets verbindende und für alle verbindliche Thema Shoah zur Zeit gar keine Rolle mehr spielt.

Dabei sei die Zerrissenheit der Gesellschaft bis in die Texte dieses Buches hinein spürbar, so sagt Dana von Suffrin, die Herausgeberin der Anthologie "Wir schon wieder". Der Sorge um das Land Israel ist zugleich die Sorge um die Demokratie im Land beigegeben und manche Freundschaft zerbricht an der Frage, wie denn die Strategien des israelischen Regierungschefs Netanjahu zu bewerten seien. Bildrechte: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Auch jüdische Menschen aus Deutschland oder anderen westlichen Ländern, die sich bislang vor allem über ihre Nationalität oder über kulturelle und soziale Merkmale definiert haben, werden nun nach ihrer Position zu Israel befragt und nicht selten auch beurteilt.

Literarische Gegenkraft

Es ist eine Situation, die jüdische Menschen belastet und die zugleich eine Art von Ausweg, von Kompensation hervorbringt, die auch früher schon in den Texten jüdischer Autoren auszumachen war: Ein spezieller, auf den Intellekt und die Kraft von Sprache und Rhetorik setzender Humor, der an diesem Abend in jedem der gelesenen Texte herausstach.

Als literarische Mittel – das ist mitzunehmen von diesem Abend – gehören Witz und Wachheit zu den wichtigsten Instrumenten der (deutschen) jüdischen Literatur. Die drei Autorinnen stehen dafür ebenso wie Eva Menasse, Maxim Biller oder Dmitrij Kapitelman. Bildrechte: picture alliance/dpa | Georg Wendt

Dazu, so war bei dieser Lesung ebenfalls zu erfahren, gesellt sich bei vielen die Hoffnung auf Versöhnung – oder doch wenigstens Verständigung – und also auf ein baldiges Ende des Krieges. Zumindest an diesem Abend, der in einer gelösten Stimmung und ohne jede Störung über die Bühne ging und an dem tatsächlich viel gelacht wurde, gab es auf das Ende des Krieges einen Ausblick.