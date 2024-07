Gestartet sind wir im Stadthafen. Das ist einer von drei Green-Kayak-Standorten in Leipzig. Außerdem gibt es zwei dieser Müllsammelboote beim Bootsverleih Herold und eines am Bootshaus des SC DHfK am Klingerweg. Über diese Anbieter kann man die insgesamt vier Kajaks kostenlos buchen, zwei Stunden lang damit herumpaddeln und dabei Müll fischen. Auf meine Frage, wie sie auf diese Idee gekommen ist, sagt mir Birgit Paul: "Bei einem Kopenhagen-Urlaub mit meinen Töchtern haben wir die 'Green Kayaks' entdeckt und uns gefragt, wie das funktioniert. Und da wurde uns das erklärt: Kostenlos paddeln und Müll dabei einsammeln."