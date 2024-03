Es ist sieben Grad kalt in Frohburg südlich von Leipzig. Es regnet kräftig. Dennoch haben sich ein paar Erwachsene und Kinder am Harthsee zusammengefunden. Sie harren dem kalten Wetter, um den Strand am beliebten Badesee reine zu machen und für den Sommer zum Badespaß vorzubereiten. Ein Mädchen mit langen, blonden Haaren hält stolz mit einer Greifzange eine alte Hose nach oben. "Wir haben auch ganz viele Plastiktüten und -becher gefunden", sagt Landina.

Die Zehnjährige hatte auch schon in einer Projektwoche ihrer Schule fleißig Müll gesammelt. "Wir haben in ganz Geithain Müll gesucht. Da haben wir am Ende 24 Kilo Müll gefunden", erzählt Landina. Zusammen mit ihrem Bruder Lando und Papa Sirko hat sie zur Müllsammel-Aktion am Harthsee bereits in der ersten halben Stunde schon drei Eimer mit Müll gesammelt.