Leipzig: Literarischer Herbst beginnt

Mit einem Aufgebot großer Namen wird am Montag der Literarische Herbst 2023 in Leipzig eröffnet. Bis Samstag finden rund 30 Lesungen, Gespräche und Podiumsdiskussionen mit mehr als 50 Autorinnen und Autoren.

Mit dem Jungen Herbst haben die Organisatoren des Literarischen Herbstes erstmals auch ein Format für junges Publikum im Programm. Unter diesem Label bieten sie in Kooperation mit dem Leipziger Theater der Jungen Welt neben verschiedenen Lesungen auch Theateraufführungen, einen Illustrations-Workshop sowie eine Podiumsdiskussion mit anschließendem Pop-Konzert an.

Mit Spannung wird auch die Lesung Alice Schwarzers erwartet. Die 80-Jährige soll am Mittwoch in der Stadtbibliothek aus ihrer Biografie "Mein Leben" lesen. Schwarzers geplanter Auftritt sorgte im Vorfeld des Festivals für einen Eklat: Aktivistinnen und Aktivisten forderten in einem offenen Brief, die Veranstaltung mit der Publizistin abzusagen. Als Grund gaben sie Schwarzers umstrittene Aussagen über Transmenschen an.