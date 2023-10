Die CDU-Stadträtin Sabine Heymann spricht ebenfalls größere Staus an. Die gebe es bis zur Brandenburger Brücke, besonders zu Stoßzeiten des Arbeiterverkehrs. Sie verstehe nicht, wie das Tiefbauamt zu seinen Ergebnissen kommt. Den vorherigen Radweg als solchen zu belassen, wäre eine optimalere Lösung gewesen, sagt Heymann. Denn: "Für die Fußgänger hat sich nichts verbessert." Da der neue Radfahrstreifen nur in eine Fahrtrichtung führt, würden Radfahrer nach wie vor auf den Fußweg ausweichen, um in die Gegenrichtung zu fahren.