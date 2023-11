Am Freitag ging der Zoll im gesamten Bundesgebiet gegen Schwarzarbeit vor. Dabei hatten die Beamtinnen und Beamten insbesondere jene Branche im Visier, die oft mit Clankriminalität in Zusammenhang gebracht werden. Auch in der Eisenbahnstraße in Leipzig gab es deshalb nach Angaben des Hauptzollamtes Dresden verdachtsunabhängige Kontrollen in elf Bars und Geschäften.