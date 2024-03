Bei einer am Nordufer des Cospudener Sees aufgefundenen Graugans ist eine Infektion mit dem Geflügelpestvirus H5N1 bestätigt worden. Das teilte das Veterinär- und Lebensmittelaufsichtsamt am Mittwoch mit. Weitere positive Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln waren zuletzt im Landkreis Leipzig rund um den Markkleeberger See gemeldet worden.