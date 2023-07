Für uns geht es vorbei am Bootshaus des Ruderzentrums des SC DHfK Leipzig durch den Auwald zur Domholzschänke. Wir kommen am frühen Mittag hier an und treffen Karl-Heinz Bartsch. Er kommt aus dem Erzgebirge und radelt immer wieder in der Leipziger Gegend mit seinem Fahrrad. Am Morgen ist er am Cospudener See gestartet, an der Elster bis Lützschena gefahren, dann an der Luppe entlang bis zur Domholzschänke. Der Weg zur Waldgaststätte ist nicht gut ausgeschildert, kritisiert er. Aber nun gönnt er sich ein Bier und fährt dann zurück an den Kulkwitzer See.