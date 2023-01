Im Landkreis Nordsachsen leben derzeit etwa 2.500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Das teilte das Landratsramt auf Anfrage von MDR SACHSEN am Freitag mit. Seit Beginn der russischen Angriffe Ende Februar vergangenen Jahres und nach Ankunft der ersten Geflüchteten hatte die Stadt Torgau ein Hilfslager eingerichtet.

Auch das Spendenlager in Eilenburg hat aktuell nicht geöffnet. Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mitteilt, werde die zukünftige Bewirtschaftung in die Hände des "Mehrgenerationenhauses Arche Eilenburg" gelegt. Eine Neueröffnung für alle Bedürftigen dort sei zeitnah geplant. Mehr als acht Monate lang hatte Eilenburg das Spendenlager betrieben und konnte dank Spendenbereitschaft aus der Bevölkerung nach eigenen Angaben mehr als 110 Geflüchteten mit der Ausstattung helfen.

In Leipzig leben aktuell etwa 10.000 Geflüchtete aus der Ukraine . Dies teilte die Stadt in ihrer Statistik zum Bevölkerungswachstum mit. Die Verteilung von Sachspenden geschieht vor allem dezentral über den Telegram-Kanal der Initiative "Leipzig helps Ukraine". Der Kanal hat knapp 4.000 Mitglieder und es werden von privater Hand Möbelstücke, Kinderwagen und anderes weitergegeben.

Auch der Landkreis Leipzig setzt bei Sachspenden auf die Eigeninitiative der Menschen. So schreibt das Landratsamt auf seiner Webseite: "Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Verteilung der Spendenmittel auf Landkreisebene sehr schwierig und aufwändig ist." Wer Kleidung oder Ausstattung für ankommende Ukrainerinnen und Ukrainer spenden möchte, sollte die Kleiderkammern und Sozialkaufhäuser in den Städten und Gemeinden nutzen, heißt es weiter.

"Die Tafeln, Kleiderkammern und Sozialkaufhäuser sind eine gute Anlaufstelle, um den Menschen das Ankommen und den Start zu erleichtern", bestätigte der Pressesprecher des DRK Sachsen, Kai Kranich, MDR SACHSEN. Dieses lokale ehrenamtliche Engagement sei wichtig und unerlässlich. Was die Nachfrage angehe , so gebe es saisonale Unterschiede. Aktuell fehlten vor allem Wintersachen für Männer.

Kai Kranich ist Sprecher des DRK Sachsen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Laut Kranich setzt das DRK Sachsen vor allem auf große humanitäre Logistik für Transporte in die Ukraine. "Wir haben bereits mehr als 40 Hilfseinsätze von Sachsen heraus organisiert und setzen vorwiegend auf Geldspenden, um Material palettenweise abgepackt einzukaufen und zu den Partnern in die Ukraine und nach Polen zu liefern", so der DRK-Sprecher.