Energiekrise Gasimporter VNG aus Leipzig erhält frisches Geld

Die Kapitalerhöhung erfolgt nun in einem zweistufigen Verfahren. Die Aktionäre EnBW, die 74,21 Prozent an VNG hält, sowie OEW zahlen ihren Anteil bis Ende des Jahres ein. Die VUB, die die Anteile von ostdeutschen Stadtwerken bündelt, hat bis zum 31. Mai 2023 Zeit. Sollte sie das Bezugsrecht nicht wahrnehmen, würde dieses an EnBW und OEW fallen. Die Kapitalerhöhung soll der VNG nun die nötige Liquidität für das Kerngeschäft und Investitionskraft für die weitere Unternehmenstransformation in Richtung grüner Gase verschaffen, heißt es vom Unternehmen. So baue man weiterhin das Biogasgeschäft aus und setze außerdem künftig auf die grüne Wasserstoffwirtschaft.