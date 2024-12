Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung in einem Leipziger Club in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Dabei wurden mindestens drei Personen verletzt. Zwei davon erlitten schwere Verletzungen und mussten zur stationären Behandlung ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines "versuchten Tötungsdeliktes", dazu gehören Mord und Totschlag.

Die Verletzten sind drei Männer im Alter von jeweils 25 Jahren. Nach den Erkenntnissen der Polizei kam es am Sonntagmorgen gegen 3:30 Uhr vor dem Club Unique in der Berliner Straße 3, nördlich des Hauptbahnhofs, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Diese habe sich von der Discothek auf die Berliner Straße verlagert. An dem Abend fand nach LVZ-Informationen eine private Veranstaltung statt.