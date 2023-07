Tierkinder Erleichterung im Zoo Leipzig: Elefantenbaby trinkt regelmäßig

Nach einer komplikationsfreien Geburt in der Nacht zum Sonnabend machte das neue Elefantenbaby zunächst einen gesunden Eindruck. Doch dann wollte es mit dem Trinken nicht so recht klappen. Der Zoo schloss den Elefantentempel für Besucher, damit das Jungtier und seine Mutter sich in Ruhe aneinander gewöhnen. Können Besucher bald wieder in den Elefantentempel?