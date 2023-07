Das neue Elefantenbaby ist vierte Jungtier in der Herde. "Vier Kälber in der Herde, ich bin tief berührt und stolz gleichermaßen", so Junhold. "Der Weg dahin war nicht einfach, aber wir sind ihn konsequent im Sinne der vom Aussterben bedrohten Asiatischen Elefanten gegangen."