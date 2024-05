Unbekannte haben mit Farbe eine ausländerfeindliche Parole an einer Hauswand im Leipziger Stadtteil Dölitz-Dösen angebracht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ermittelt sie wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung. An dem Haus seien mehrere Schriftzüge aufgemalt worden. Nach Informationen von MDR SACHSEN ist ein verfassungsfeindlicher Schriftzug später übermalt worden.

Auch ein weiteres mutmaßlich rechtsextremistisches Grafitto, in denen der Stadtteil zum "Nazi-Kiez" ausgerufen wird, ist von Unbekannten teilweise mit den Zahlen "161" übermalt worden. In der linken Szene steht dieser Zahlencode für "Anti-Faschistische Aktion". Der Stadtteil Dölitz-Dösen befindet sich in der Nachbarschaft zu Connewitz. Dieser Stadtteil ist laut aktuellem Verfasssungsschutzbericht als Hochburg der linksextremistischen Szene in Sachsen.