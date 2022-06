Zu den mehr als 20 Bürgermeisterwahlen, die noch nicht entschieden sind, gehört auch die in der Landeshauptstadt Dresden. Das sei nicht verwunderlich, so Amtsinhaber Dirk Hilbert, der für eine zweite Amtszeit kandidiert. In Dresden sei noch nie eine OB-Wahl im ersten Anlauf entschieden worden, sagte er am Abend in Dresden. Schon gar nicht bei neun Kandidaten wie in diesem Jahr. Hilbert konnte sich mit dem Amtsinhaberbonus zwar an die Spitze setzen, verfehlte mit 32,5 Prozent die absolute Mehrheit aber deutlich.