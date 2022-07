Zweiter Wahlgang Bürgermeister- und Landratswahlen in Sachsen - Wahllokale geöffnet

In vielen Kommunen in Sachsen sind seit 8 Uhr die Wahllokale geöffnet. In sechs Landkreisen und 23 Gemeinden stimmen die Einwohner am Sonntag final über ihren künftigen Landrat und Bürgermeister ab. Der zweite Wahlgang ist dort erforderlich, wo in der ersten Runde vor drei Wochen keiner der Bewerber mehr als 50 Prozent der Stimmen erzielte. Nun reicht die einfache Mehrheit.



Innenminister Armin Schuster (CDU) warb am Freitag für eine rege Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger: "Gehen Sie wählen. Mit Ihrem Kreuz zeigen Sie, dass Sie die Zukunft vor Ort mitbestimmen wollen." Es gehe um die politische Führung vor Ort in den kommenden sieben Jahren.

Sachsens Innenminister Armin Schuster rief alle Wahlberechtigten auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Bildrechte: dpa