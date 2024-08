Populisten behaupten, es gebe ein Volk mit einem gemeinsamen Willen. Dieser Wille müsse gegen eine von Populisten definierte korrupte Elite durchgesetzt werden. Im Wahlkampf wird versprochen, dass die Elite beiseite geräumt wird, um dem Volkswillen zum Durchbruch zu verhelfen. Das ist an sich schon ein Widerspruch, denn Populisten sind bereits Teil der Elite. Aber sie ordnen sich immer dem Volk zu - in Sachsen, in Thüringen, aber auch Trump in den USA. Was bei seinem Vermögen besonders absurd ist.