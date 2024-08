Die AfD hat fast so viele Kernbegriffe wie alle anderen Parteien zusammen. Der Wortschatz des in Sachsen als rechtsextremistisch eingestuften Landesverbandes "ist eine komplett andere Sprache. Es sind auch sehr viel mehr Begriffe im Vergleich zu den anderen Landtagsfraktionen", konstatiert der Leipziger Medienexperte Donges.

Viele Begriffe seien ideologisch gefärbt: "Impfzwang", "Genderideologie" oder "Selbstbedienungsmentalität", die "Parteifreunde" im "Elfenbeinturm". Die AfD will Vorgänge und Zustände "beenden". Die werden zuvor negativ beschrieben und abgewertet, weil sie häufiger als die anderen Landtagsfraktionen Entscheidungen oder Vorgänge "unsinnig", "desaströs", "aufgebläht", "unverhältnismäßig" und "woke" fand.

Triggern, was die Redezeit hergibt

Das Gendern brachte die AfD immerzu auf die Tagesordnung, obwohl die anderen Parteien weder Gesprächs- noch Handlungsbedarf erkannten: 96 Mal sprachen AfD-Abgeordnete von "Gendersprache", "Genderideologie", "Gender-Gaga" oder dem "Gendersternchen". Bei Abgeordnete aller anderen Parteien kamen diese Begriffe nur insgesamt 26 Mal vor. Wenn es um Migration ging, dann hieß die bei der AfD "Masseneinwanderung" von "Ausreisepflichtigen". Und ging es ums Thema Energie, dann wurde der "Wärmemarkt" von "Flatterstrom" bedroht. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Medienwissenschaftler Patrick Donges sieht in der Menge der Kernbegriffe viele "Trigger-Themen", die die AfD immer wieder hervorholt. "Die Hauptthemen sind Migration, Anti-Klimapolitik in vielfältigen Abwandlungen und das Gendern." Häufig hängten AfD-Abgeordnete in ihren Reden an Begriffe das Wort Ideologie dran. Allerdings: "Den Ideologievorwurf beobachten wir auch bei anderen Parteien", sagt der Experte Donges.

Das steckt als Kalkül hinter negativer Sprache

Bei der AfD fallen viele negativ gefärbte Wörter auf – kein "Optimismus" wie bei der CDU. "Rechtsextreme Bewegungen leben von einer Rhetorik der Negativität und überschwemmen ihre Anhänger mit negativ formulierten Themen und Nachrichten", sagt dazu Maja Adena vom Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB). Sie ist Co-Autorin einer Studie, bei der über drei Jahre hinweg Wahlpräferenzen und persönliche Zufriedenheit von 5.000 Wählern abgefragt wurden. "Der Spiegel" hat zuerst darüber berichtet.

Angst und Pessimismus verstärken Missmut bei AfD-Wählern

Ergebnis der Analyse: Menschen, die die AfD unterstützen, sind unzufriedener mit ihrem Dasein und bewerten ihre finanzielle Lage schlechter als jene, die andere Parteien bevorzugen. Der Effekt verstärke sich, je intensiver sie sich mit den Parolen der Rechtsaußenpartei beschäftigten. Angst und Pessimismus zu verbreiten, gehöre zum Kalkül der politischen Kommunikation. AfD-Anhänger würden mit negativen Botschaften regelrecht "infiziert".

Bildrechte: IMAGO / Christian Ditsch

Überdruss im Parlament

Im Sächsischen Landtag kritisierte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) mehrfach, dass Debatten zur Migration immerzu "vonseiten der AfD-Fraktion missbraucht" würden, "um zu spalten, mit einem wirklich radikalen Populismus verächtlich zu machen, über Ausländer herzufallen und die politischen Institutionen und Parteien dieses Landes zu diskreditieren." Die Menschen wollten "dieses Bösartige, dieses Verletzende, dieses Niedermachende" aber nicht mehr, sagte er am 1. Juni 2023.

Gehen Sie in diesen Landtag, hören Sie sich egal welche Debatte an, und Sie werden wissen, warum diese Leute nie Verantwortung in unserem Land haben dürfen. Michael Kretschmer (CDU) Ministerpräsident Sachsen

Die Agenda der Linkspartei klingt mit den Begriffen "Niedriglohnland" und "Großkonzerne" bereits an. Während SPD und Grüne von "Klimawandel" sprachen, die AfD den Begriff nicht verwendete, nannten das Rednerinnen und Redner der Linken häufiger als andere "Klimaerhitzung".

"Das hat mich überrascht. Damit hat die Linke beim Sprechen über den Klimawandel noch eine Schippe drauf gelegt", sagt der Experte für politische Kommunikation, Patrick Donges. Wer das Wort verwende, dem sei der Begriff Klimawandel zu schwach. Bei solchen Steigerungen besteht laut Donges auch die Gefahr, dass sich eine Partei zu sehr von ihren Anhängern entfernt.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die anderen Kernbegriffe zeigten, wie sich die Linke in ihren Landtagsreden von der SPD abzugrenzen versuche. Donges nennt das den Markenkern der Linken in der Opposition: "Probleme in der Gesellschaft bekommen eine ökonomische Bedeutung zugewiesen", daher Begriffe wie "Großkonzerne".

Statt von "Klimaerhitzung", wie die Linke, sprachen die grünen Abgeordneten häufiger über "Klimakrise" oder "Klimawandel" und "Klimawandelfolgen". Das Aussterben ganzer Tier- und Pflanzenarten beschrieben sie als "Biodiversitätskrise", während Äcker und Felder für sie "Landwirtschaftsflächen" waren. "Die Grünen sind in der Kommunikation häufig unverständlicher. Sie benutzen uneindeutigere Begriffe. Die Begriffe aus dem Landtag dürften im Wahlkampf nicht funktionieren", sagt Patrick Donges dazu.

Bei der Sprachwahl der Grünen sei immer noch "ein Extra-Dreh" dabei, was in Landtagsdebatten nicht falsch sei. Im Wahlkampf müsse man den Menschen aber deutlich sagen, worum es gehe.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Kernbegriffe der sächsischen SPD wie "Sozialpartnerschaft" und "Betriebsräte" oder "Kürzungspolitik" überraschen den Medienwissenschaftler Donges nicht: "Die SPD stellt in Sachsen den Wirtschaftsminister. Seine Themen wurden auch in den Reden nach vorn gebracht." Und: In SPD-Reden wurde vielfach Bezug zum Bundesminister für Arbeit und Soziales, Hubertus Heil, genommen. Dessen Vorname tauchte sehr häufig auf, wenn es um Hilfen, Corona-Folgen und Arbeitsmarktpolitik ging.