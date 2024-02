Dazu kommen viele Vorfälle mit Hitlergruß oder diskriminierenden Beleidigungen zwischen Schülern. Kultusminister Christian Piwarz sieht den Meldeanstieg dennoch als gutes Signal: "Ich glaub schon, dass wir die Schulen in den letzten Jahren sensibilisiert und auch animiert haben, uns diese Taten wirklich konsequent zu melden, sodass wir da schon ein relativ großes Hellfeld mittlerweile haben. Was wahrscheinlich auch einen Teil des deutlichen Anstieges erklärt."

"Keine Schule in Sachsen, die davon unbetroffen ist"

Die Professorin für Politische Bildung, Anja Besand, interpretiert die Zahlen hingegen anders: "Die Zahl, die wir jetzt vorliegen haben, mag für den ein oder die anderen erschreckend wirken, aber ich halte das für eine sehr kleine Zahl." Es gebe keine Schule in Sachsen, die davon nicht betroffen sei. Besand hat ein Projekt zu antidemokratischen Überzeugungen an Schulen betreut und ist zudem in der Lehrerausbildung tätig.

Und auch die innenpolitische Sprecherin der Linken, Kerstin Köditz, sieht Lücken im Meldeverhalten. So sei es zwar positiv, "dass in Bezug auf den historischen Faschismus eine Sensibilisierung da ist, aber was ansonsten an Rechtsextremismus passiert, ist mir viel zu wenig erfasst." Elemente wie Ablehnung der Pressefreiheit und Delegitimierung des Staates fehlten völlig.

Anja Besand ergänzt: Die gemeldeten Vorfälle betreffen überwiegend Schüler oder unbekannte Täter. Das sei aber nur ein Teil der Wahrheit. "Es gibt natürlich auch Lehrkräfte, es gibt auch viele Zwischenfälle mit Eltern, mit schulnahem Personal wie Hausmeistern oder Hausmeisterinnen. Das ist wirklich ein ganz bunter Blumenstrauß."

Kultusminister vertraut der Lehrerschaft