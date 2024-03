Aktuelle Nachrichten des Mitteldeutschen Rundfunks finden Sie jederzeit bei mdr.de und in der MDR Aktuell-App .

Nach den beiden Autozulieferern Grammer und Marelli Automotive in Brotterode-Trusetal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) schließt nun auch die Firma BOS Plastics Systems. Das bestätigte die Werksleitung MDR THÜRINGEN am Mittwoch. Die Produktion soll Mitte nächsten Jahres eingestellt und auf andere Standorte des Unternehmens verlegt werden.

BOS stellt unter anderem Armlehnen für Autos und Zubehör für Kofferräume her. Die BOS GmbH nennt in einer Mitteilung "Entwicklungen auf dem globalen Automarkt" als Grund für das Ende des Standortes in Südthüringen, ohne weitere Details zu nennen.