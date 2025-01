"Jetzt habe ich große Pläne. Wie ich schon früher gesagt habe, möchte ich Sozialarbeiterin werden", erzählt sie mir freudestrahlend. Dass es nun endlich weitergeht, bedeutet ihr viel. Denn lange Zeit wurde sie vom Arbeitsamt aufgehalten, das ihr den nötigen B2-Sprachkurs verweigerte. Es gebe zu wenige Plätze in den Kursen, habe man ihr gesagt. Außerdem hätten Ärzte und Lehrer Vorrang.

"Dann sollte ich beweisen, dass ich wirklich Sozialarbeiterin werden will", erzählt Iryna, die in der Ukraine früher eine kleine Pizzeria hatte. Also absolvierte sie im vergangenen Jahr ein Praktikum bei einem sozialen Dienst und hielt sich mit einem Minijob über Wasser. Schließlich lenkte das Arbeitsamt ein und bewilligte ihr den Kurs. Sie kam auf eine Warteliste und kann jetzt, im Januar 2025 den B2-Kurs machen, der auf den B1-Kurs aufbaut, den sie im November 2023 – also vor 14 Monaten - abgeschlossen hat.

Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

So viel Ausdauer hatte Yulia Rehent nicht. Nach dem Deutsch-A2-Kurs hat sie aufgegeben, sich für weitere Kurse anzumelden. Mit der Sprache habe sie ohnehin Probleme. "Die Leute sprechen so viel Dialekt, aber wir haben Hochdeutsch gelernt", sagt sie lachend. Eigentlich würde sie gern eine weitere Prüfung ablegen, kann aber keinen Deutschkurs mehr machen: "Keine Zeit! Ich muss arbeiten", sagt Yulia, die sich mit zwei Minijobs und in einem Teilzeitjob als Putzhilfe durchschlägt.

Auch Yulia habe ich im Februar 2024 zusammen mit ihrem Mann Vitali in Altenburg kennengelernt. "Es ist schwierig", sagt sie und erzählt, dass Vitali seit einem Jahr vergeblich nach Arbeit sucht. "Das Jobcenter bezahlt unsere Wohnung", sagt sie und wirkt dabei etwas verbittert. Am Ende sagt sie, dass sie gern in die Ukraine zurückgehen würde. "Denn in der Ukraine habe ich in einem Labor für Keramik gearbeitet. Hier putze ich Böden und stehe an der Spüle."

Integration beginnt in der Erstaufnahmeeinrichtung