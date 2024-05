Nichtsdestotrotz muss man konstatieren: Die blaue Landnahme schreitet auf kommunaler Ebene weiter voran. Sollte sich bei der Auszählung der letzten Stimmen nichts grundlegend ändern, wird die AfD in acht der 21 Kreise und kreisfreien Städte die stärkste Fraktion im Parlament stellen. In zwei weiteren Parlamenten liegt sie gleichauf mit der CDU. Zum Vergleich: Nach der Kommunalwahl 2019 war die AfD-Fraktion lediglich in Gera stärkste Kraft im Parlament . Die Stärke der AfD wird es Landräten und Kreisparlamenten künftig sehr schwer machen, politische Mehrheiten ohne die AfD zu organisieren. Die Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene - die es ohnehin schon gibt - dürfte sich verstärken.

Darüber hinaus haben es neun AfD-Kandidaten in die Stichwahlen für ein Landratsamt geschafft, die am 9. Juni entschieden werden. Auch wenn es schwer für die Höcke-Partei werden wird, auch nur einen dieser Landratsposten zu erobern, so ist es doch ein untrügliches Zeichen dafür, dass viele Thüringer Wähler eine extrem rechte Gesinnung nicht für problematisch halten oder so gefrustet sind, dass es ihnen inzwischen gleichgültig ist. Dass es der Neonazi Tommy Frenck in die Stichwahl im Kreis Hildburghausen geschafft hat, unterstreicht das eindrücklich.