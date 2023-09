Wenn es um Schlaglöcher geht

Die Abgrenzungsregeln von oben aus der Parteispitze kann Uwe Schlammer vor Ort nicht gebrauchen. Er sitzt seit knapp 30 Jahren für Die Linke (früher PDS) im Kreistag von Sonneberg. In diesem Landkreis in Südthüringen gibt es seit August mit Robert Sesselmann den ersten AfD-Landrat im Amt. Doch Zusammenarbeit mit der AfD – die gibt es dort schon länger.

Da können sich die anderen Parteien nun mal schlecht auf kommunaler Ebene hinstellen und sagen: Nein, das Schlagloch bleibt offen. Uwe Schlammer Linke-Abgeordneter im Kreistag Sonneberg

"Man kann nicht einfach sagen: Pass auf, Du bist AfD-Mitglied, was du hier erzählst, das ist Quatsch", so Schlammer. Etwa wenn die AfD ein Schlagloch in einer Straße schließen wolle: "Da können sich die anderen Parteien nun mal schlecht auf kommunaler Ebene hinstellen und sagen: Nein, das Schlagloch bleibt offen." Auch deshalb sei es schwierig, aus der Ferne zu sagen: Ihr dürft nicht mit der AfD abstimmen. "Das ist eigentlich unrealistisch."

Der Landesverband der Linken schreibt dazu auf Anfrage: "Die Linke lehnt jede Zusammenarbeit mit Kräften der extremen Rechten, faschistischen Organisationen und Demokratiefeinden ab." Jede Art der Abstimmung mit der AfD werde als Zusammenarbeit definiert. "Insofern müssen Mitglieder, die mit antidemokratischen Kräften zusammenarbeiten, mit einem Antrag auf Parteiausschluss rechnen."

In mindestens 18 von 50 Parlamenten kamen inhaltliche Anträge der AfD durch. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wie sieht also die Realität in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in den kommunalen Parlamenten aus? Dafür hat MDR Investigativ alle mitteldeutschen Landkreise und kreisfreien Städte angefragt, ob dort Anträge der AfD eine Mehrheit bekommen haben. Dafür braucht die AfD in fast allen Fällen die Stimmen der anderen Parteien. Das Ergebnis: In mindestens 18 von 50 Parlamenten kamen inhaltliche Anträge der AfD durch – die meisten davon mithilfe der CDU.

Sachsen: Wo Anträge der AfD eine Mehrheit bekamen

In Sachsen erhielten inhaltliche Anträge der AfD in vier Parlamenten eine Mehrheit, in drei davon nachweislich mit Stimmen der CDU, darunter in Bautzen. Dort stimmte im Kreistag im Dezember letzten Jahres die CDU nahezu geschlossen für einen Antrag der AfD. Darin ging es um Kürzungen von Leistungen für Asylbewerber.

Die AfD ist im Landkreis präsent, baut regelmäßig einen Stand bei den Montagsprotesten in Bautzen auf, wo Reichsflaggen geschwenkt und andere rechtsextreme Symbole gezeigt werden. Dass ein Antrag der AfD nur mit Hilfe der CDU eine Mehrheit bekommen konnte, ärgert einige in der Stadt.