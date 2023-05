Mit einer groß angelegten Razzia gehen Ermittler seit dem frühen Mittwochmorgen in Deutschland, Italien, Belgien und Portugal gegen die kalabrische Mafia-Organisation ‘Ndrangheta vor. Über hundert Haftbefehle sollen weltweit vollstreckt werden. Wie viele Tatverdächtige in Deutschland festgenommen wurden, ist bisher nicht bekannt. Die Hauptvorwürfe reichen von der Mitgliedschaft in der Mafia bis hin zu Drogenhandel und Geldwäsche. Die Operation, die den Decknamen "Eureka" trägt, soll vor knapp vier Jahren angelaufen sein und dürfte nach Informationen von MDR und "F.A.Z." eine der größten internationale Aktionen sein, die je gegen die ‘Ndrangheta stattgefunden hat.

Deutsche Schwerpunkte: Thüringen, Nordrhein-Westfalen und Bayern

Einer der Ermittlungsschwerpunkte in Deutschland soll Thüringen sein, neben Nordrhein- Westfalen und Bayern. Die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgung Organisierter Straftaten (ZeOS NRW) bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf koordiniert die Razzien in Deutschland, in Italien hält die Staatsanwaltschaft Reggio Calabria die Federführung. Die Fäden der gesamten Operation "Eureka" laufen bei den europäischen Strafverfolgungsbehörden Eurojust und Europol zusammen.

Polizeibeamte ermitteln am frühen Mittwochmorgen in Wohnhäusern in Erfurt. Bildrechte: MDR/ Axel Hemmerling

Große Mengen Kokain nach Europa

Nach Recherchen von MDR und "F.A.Z." stehen im Fokus der Ermittlungen mehrere ‘Ndrangheta-Clans aus dem süditalienischen Dorf San Luca, die auch Kontakte nach Thüringen haben. Sie sollen große Mengen an Kokain aus Südamerika nach Europa geschmuggelt haben. Laut den Ermittlungserkenntnissen sollen sie dafür mit dem Primeiro Comando da Capital in Brasilien, mit dem Clan del Golfo in Kolumbien sowie mit einer albanisch-stämmigen Gruppierung in Ecuador zusammengearbeitet haben.

In Containerschiffen sollen die Drogen in Häfen wie Antwerpen, Rotterdam oder das kalabrische Gioia Tauro gebracht worden sein. Ein Teil des Kokains soll dann weiter bis nach Australien verschifft worden sein. Um die illegalen Drogengelder zu waschen, sollen die Verdächtigen unter anderem in Restaurants, Immobilien und Autowaschanlagen investiert haben. Dabei besteht der Verdacht, dass offenbar ein Geldwäsche-Netzwerk vor allem in Deutschland, Belgien, Portugal und Argentinien aufgebaut worden sein soll.

Hinweise über Kryptohandys

Nach Informationen von MDR und F.A.Z. soll die Operation "Eureka", ein Zusammenschluss vom mehreren Verfahren, unter anderem in Juni 2019 im belgischen Genk begonnen haben. Dort gerieten die kalabrischen Betreiber einer Pizzeria ins Visier der Ermittler. Die Verdächtigen sollen Kontakte mit verschiedenen Kokainhändlern der ‘Ndrangheta gepflegt haben. In der Folge kooperierten belgische und italienische Fahnder, um gegen diese Gruppe zu ermitteln. Bei den weiteren Ermittlungen stellten sie eine Spur nach München fest. Sie führte zu einem Cousin von zwei belgischen Verdächtigen und zu weiteren Verwandte und Bekannte. Sie alle sollen ebenfalls Teil der "Eureka"-Ermittlungen sein.