Die Gerüchte halten sich hartnäckig - Blankenhain werde abgesperrt und es ist kein Durchkommen mehr. "Alles Unsinn", sagen sowohl Resort-Chef Matthias Grafe als auch Blankenhains Bürgermeister Jens Kramer (CDU). "Es gibt zwei Punkte, die von der Öffentlichkeit ausgeschlossen sind. Das sind zum Einen das Schloss, in dem etwa 250 Journalisten konzentriert arbeiten und dann ist es das Resort an sich", so Kramer.