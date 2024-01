Die Werthers wurden kreativ und produzierten zunächst alkoholfreie Getränke, dann kam das Hexeneis. Hans-Dieter Werther gab ihm den Namen, abgeleitet vom Harzer Hexenbesen, einem Kräuterlikör , den die Firma einst produzierte. Werther ließ sich ein Patent eintragen, der Name war fortan geschützt, auch wenn das Unternehmen in seiner Struktur durch viele Veränderungen ging.

Nach zehn Jahre Pause wurde wieder Hexeneis produziert. "Nach alten Rezepten mit noch besseren Zutaten", sagt Hahn. Heute läuft es in großen Teilen in Heichelheim im Weimarer Land vom Band. Dort können Besucher nun seine Geschichte erfahren. Und wissen am Ende, was Eis und Schnaps miteinander zu tun haben.