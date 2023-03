NS-Geschichte Erstes Konzentrationslager entstand vor 90 Jahren in Nohra

Da die Gefängnisse schnell überfüllt waren, brauchte es weiteren Platz. In Nohra wurde das Innenministerium fündig - der Standort hatte gleich mehrere Vorteile. Bisher befand sich hier die sogenannte Heimatschule Mitteldeutschland, eine Art Wehrsportlager für Jugendliche, die dort zugleich völkisch-deutschnational indoktriniert wurden. Außerdem lag in einem weiteren Gebäude ein Ertüchtigungslager des "Stahlhelms", eines rechtsextremen Veteranenverbands.

"Das heißt, man kam hier in Räumlichkeiten, die für ein KZ einigermaßen geeignet waren, und man kam in ein ideologisch gefestigtes Umfeld", beschreibt Jens-Christian Wagner, Leiter der KZ-Gedenkstätte Buchenwald, die Wahl des Standortes.

Nachdem das Lager am 03.03.1933 errichtet wurde, erhielt es wenige Tage später, am 08.03., auch offiziell den Namen "Konzentrationslager". Es diente damals vor allem der Machtsicherung der Nationalsozialisten, heute gilt Nohra als erste aktenkundliche Erwähnung eines Konzentrationslagers .

Dennoch unterschied sich dieses erste Konzentrationslager von späteren in vielen Punkten. So waren in Nohra ausschließlich politische Häftlinge untergebracht, keine Juden, Sinti und Roma oder homosexuelle Menschen. "Die Insassen waren KPD-Angehörige und zwar vorwiegend leitende KPD-Angehörige. Die Hälfte der KPD-Landtagsfraktion war in Nohra inhaftiert und ansonsten viele Stadtrats-Mitglieder aus den verschiedenen Städten im damaligen Staat Thüringen", sagt Christian Wagner.