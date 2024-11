Dirk Geyer von der Fraktion AfD/BI (Verband der Bürgerinitiativen) zeigte sich "erschrocken". Auch wenn die Leasingrate des neuen Fahrzeuges günstiger sei, seien doch Wartungskosten und laufende Kosten für so ein großes Fahrzeug enorm. Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation des Kreises und einer im nächsten Jahr steigenden Kreisumlage auf voraussichtlich 49 Prozent sei das dekadent, so Geyer. Bereits im Vorjahr war die Kreisumlage im Weimarer Land gestiegen, die alle selbstständigen Gemeinden des Weimarer Landes an den Kreis zahlen müssen, um etwa die Schulen des Kreises zu finanzieren.