Die Rechnung sei irrtümlich an den CDU-Kreisverband geschickt und dort als üblicher Geschäftsgang beglichen worden. Er selbst habe zu keiner Zeit den Auftrag dazu gegeben. Nachdem der Fehler bei einer Kontrolle im September aufgefallen war, sei die Rechnungsanschrift korrigiert worden, so Mohring. Die Gelder seien inzwischen an den Kreisverband zurückgeführt und die Rechnung von ihm persönlich beglichen worden.