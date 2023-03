Krisensitzung Ilm-Kreis muss zwei Millionen Euro sparen

So sollen beispielsweise je 300.000 Euro im Bereich Personal und bei Schulen gekürzt werden , außerdem 400.000 Euro beim Unterhalt der Kreisstraßen. Insgesamt geht es um eine Summe von zwei Millionen Euro, die im kommenden Haushalt eingespart werden sollen.

Zur Kreistagssitzung am Mittwoch will die Verwaltung den deutlich gekürzten Haushaltsentwurf vorlegen. Im Idealfall könnte der Etat noch am gleichen Tag beschlossen werden, hofft die Landrätin.