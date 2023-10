Darüber hinaus ist es auch ungewöhnlich, dass eine größere Anzahl von Gefangenen gleichzeitig in die Anstalt kommen. "Das verursacht immer einen gewissen Wirbel. Sie müssen ja auch eingekleidet werden und ihre Hafträume beziehen. Da ist schon ein bisschen was zu tun."

Änderungen auch im Team

All das könne nur mit einem guten Team gelingen, sagt die Anstaltsleiterin. Gerade haben neue Absolventen ihren Dienst in Arnstadt angetreten. Zwei von ihnen sind die Justizvollzugsobersekretäre Max Georgi (32) und Daniel Franke (34). Sie kennen die Anstalt schon aus ihrer Ausbildung, sind aber froh, dass sie jetzt auch hier eingesetzt werden: "Wir haben hier den großen Vorteil, dass es eine sehr, sehr neue Anstalt ist. Das ist ein spannendes Arbeiten", sagt Franke. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Als Vorteil sehen beide, dass sie vom Alter her recht nahe an ihren Gefangenen dran sind. "Man bekommt einfach einen besseren Draht. Man muss ein gewisses Verhältnis zu den Gefangenen aufbauen - nicht zu nah, nicht zu weit weg, damit man auch etwas erreichen kann."

Vom Dienstbeginn bis zum Feierabend haben sie mit den jugendlichen Straftätern zu tun. Schnell kennt man da die Eigenheiten eines jeden, weiß, worauf man achten muss. "Trotzdem müssen wir natürlich alle gleich behandeln", sagt Georgi und ergänzt: "Das Urteil spricht ein Richter, nicht wir." "Eine persönliche Meinung hat im Dienst nichts zu suchen" ergänzt Franke.

Trotzdem müssen sie sich regelmäßig Beleidigungen anhören, in der Wäschekammer werden schon einmal Rasierklingen so versteckt, dass die Beamten sich bei der Kontrolle schneiden. "In der Ausbildung sind wir sehr gut darauf vorbereitet worden, mit so etwas umzugehen. Und wenn der Dienst zu Ende ist, bleibt das alles hier in der Anstalt" sind beide sich einig. Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Es fällt auf, dass alle Gefangenen mit "Sie" angesprochen werden, dass immer wieder das Gespräch mit den Beamten gesucht wird. "Wir sind ja verpflichtet, auf eine Resozialisierung zuzuarbeiten. Das fängt mit Umgangsformen an. Wir müssen da auch Vorbild sein" sagt Georgi.

Franke ergänzt: "Wir haben nur ein paar Jahre Zeit, die jungen Männer wieder irgendwie in die Spur zu bekommen, sie wieder zurück in dieses Leben zu führen. Das fängt bei manchen beim Bettenmachen an, bei anderen ist es die Suchttherapie. Klar haben wir auch Sozialarbeiter hier. Aber wenn der Gefangene ein Anliegen hat oder sich mir öffnet, schicke ich ihn ja nicht weg."

Denn während der Haftzeit kommt es ja auch zu Schicksalsschlägen im Leben der Gefangenen. Einer erzählt vom Tod seiner Tante, der ihn sehr mitgenommen hat. Zur Beerdigung hätte er zwar fahren dürfen, aber nur mit Hand- und Fußfesseln und in Begleitung. "Das wollte ich meiner Familie nicht antun. Ich verabschiede mich dann lieber alleine von ihr, wenn ich wieder draußen bin". Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Um den Schmerz zu verarbeiten, zieht sich Cookie meist in seine Zelle zurück, schreibt Tagebuch und Texte, denkt an seinen 13-jährigen Sohn. Vor seiner Verlegung wäre das nicht möglich gewesen, erzählt er: "Ich war vorher in Hohenleuben, in einer Sechs-Mann-Zelle. Da hattest du nie deine Ruhe. Wie soll man sowas da verarbeiten?"

Traumberuf Vollzugsbeamter?

Jörg Bursian (55) ist stellvertretender Anstaltsleiter und stellt immer wieder fest, dass viele Menschen zu wenig wissen über den Justizvollzug.

"Ein Einblick bleibt ja naturgemäß der Mehrheit der Bevölkerung verborgen. Also keiner weiß, was dort eigentlich so richtig passiert. Man will es vielleicht auch nicht so genau wissen. Aber wenn irgendwas passiert, dann muss jeder darüber reden. Und bildet sich ein Urteil, was zum Teil auch sehr sachfremd ist." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Das führt aus seiner Sicht dazu, dass der Beitrag, den die Bediensteten insgesamt für die Gesellschaft leisten, unterschätzt würde. "Straftaten sind in der Regel auch mit schwerwiegenden Folgen für die Opfer verbunden, die unter Umständen ein Leben lang andauern."

Maik Harmuth (56) hat schon viel erlebt während seiner Dienstzeit. "Der Beruf verlangt schon eine gewisse Stabilität", sagt er. Er arbeitet gerne hier in Arnstadt. "Die Jugendlichen sind noch formbar. Die sitzen nicht einfach in Ruhe ihre Strafe ab, die kann man immer wieder motivieren. Der Jugendvollzug ist wie ein kleiner Ameisenhaufen." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Für ihn ist es ganz wichtig, dass man zuverlässig sein muss in diesem Job. "Die Kollegen müssen sich absolut aufeinander verlassen können." Harmuth bildet auch junge Kollegen aus, betreut sie, wenn sie neu anfangen.

Die Ausbildung im Justizvollzug in Thüringen hält er für ausgesprochen gut. "Und es liegt ja auch ein Stück weit an uns Erfahrenen, was wir den Jungen mit auf den Weg geben."

Ein wichtiger Punkt dabei ist die professionelle Distanz. Für alle, die hier arbeiten. Von der Sozialarbeiterin bis zu den Vollzugsbeamten. "Natürlich hören wir zu, wenn jemand ein Problem hat", sagt Daniel Franke. "Aber wir freunden uns nicht mit den Gefangenen an. Wir machen Hilfsangebote, unterstützen sie, aber eben ganz professionell. Das ist ja auch ein Schutz für uns." Bildrechte: MDR/Grit Hasselmann

Aber auch für viele Gefangene ist diese Distanz Alltag im Gefängnis. Philipp Hansch (25) sagt: "Man kennt sich, man lebt gezwungenermaßen zusammen. Aber echte Freundschaften gibt es hier nicht."

Hansch ist hier, weil er ohne Führerschein gefahren ist. Er hat an verschiedenen Programmen in der JSA teilgenommen und sagt, dass er sein "cholerisches Wesen" inzwischen deutlich besser im Griff hat.

"Das Schlimmste für mich ist, dass meine Frau nicht da ist. Egal ob es mir gut oder schlecht geht, dass ich damit weitestgehend alleine zurechtkommen muss. Oder dass sie mich vielleicht mal in den Arm nimmt. Klar telefonieren wir fast jeden Tag, aber das ist einfach nicht das Gleiche."