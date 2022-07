"Mein Vater? Er ist einer der besten Freunde, die ich habe", sagt Christopher Möller und schiebt mit seinen kohleschwarzen Händen das Basecap auf seinem Kopf umher. "Er ist vor allem niemand, der irgendjemanden hängen lässt, und er reißt sich ein ums andere Mal ein Bein aus, damit die Kundschaft zufrieden ist."

Christopher Möller ist 35 Jahre alt, hat einen Bachelor in Mechatronik und schleppt von Berufs wegen zentnerschwere Kohlesäcke. Er tut das für seinen Vater.

Denn Hendrik Möller ist seit 1987, dem Jahr, in dem Christopher geboren wurde, Kohle- und Brennstoffhändler. Früher war er nur angestellt, doch 2003 machte sich der heute 57-Jährige selbstständig. Als er 2020 keine Mitarbeiter mehr fand, sprang Christopher ein. Seither fahren Vater und Sohn mit dem Multicar übers Land und liefern zusammen Kohle aus.

Kohlen für Familie Semmler

An diesem Freitag geht es mit fast zwei Tonnen abgepackten Braunkohlebriketts nach Neuroda im Ilm-Kreis zu Familie Semmler. Als der kleine blaue Laster auf den Hof fährt, ist schon alles vorbereitet. Die Schuppentür steht offen, die Einfahrt ist frei, die Semmlers haben die Handschuhe parat und packen trotz ihres Alters fleißig mit an.

Während die 180 je zehn Kilo schweren Kohlepakete von Hand zu Hand gereicht werden und Stück für Stück von der Ladefläche des Lasters in den Schuppen wandern, knetschen die Semmlers und Möllers drauf los. Kein Wunder: Sie haben sich seit einem Jahr nicht gesehen, da gibt es viel zu erzählen. So leicht wie heute geht die Arbeit selten von der Hand. Oft müssen die Möllers die Kohlen über viele Meter und Treppen von der Straße bis in den Keller tragen. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Schon seit fast 20 Jahren ist das Ehepaar Stammkunde von Hendrik Möller. Es sind Termine wie dieser, die seinen Beruf so besonders machen. "Gerade auf den Dörfern, wo die Strukturen nicht mehr stimmen und es keinen Konsum mehr gibt. Da freuen sich die Leute, wenn du kommst. Dann kriegst du einen Kaffee, kriegst was zu essen und sie erzählen dir Sachen. Das ist das Beste an dem Beruf", erzählt er. Dass es den Brennstoffhandel in Arnstadt noch gibt, liegt nicht zuletzt an der Treue der Kunden.

Die Möllers tragen auf Wunsch die Kohle bis in die letzte Ecke. Das unterscheidet die traditionellen Kohlehändler von Baumärkten oder anderen Großhändlern. Durch diesen schweißtreibenden Service entsteht nicht selten eine Kundenbindung, die man bei herkömmlichen Dienstleistern selten erlebt.

"Natürlich kriegst du auch das Leid der Leute mit", sagt Hendrik Möller und legt seine Stirn in Falten. Das Traurigste sei, wenn jemand gestorben ist. Wenn man dann kommt, dann stünde der Mann oder die Frau plötzlich nur noch allein da, wo sie sonst immer zu zweit gestanden und auf ihre Kohlen gewartet hätten. "Das ist manchmal auch tragisch", sagt Möller. Der Kontakt zu den Kunden ist das Beste an seinem Beruf, findet Hendrik Möller. Dafür nimmt er sich gern etwas mehr Zeit. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Leere Lager, lange Lieferzeiten

Nach etwa einer Stunde ist die Arbeit bei den Semmlers getan und für die Möllers geht es zurück nach Arnstadt zum alten Ostbahnhof, wo Hendrik Möller seinen Brennstoffhandel hat. Schon zu DDR-Zeiten war hier der örtliche Kohleumschlagplatz. Heute halten hier zwar keine Züge mehr, aber davon abgesehen, hat sich hier wenig verändert.

Am Hofeingang steht rechts ein kleines Büro, in dem ständig das Telefon klingelt, links ein großer Verschlag, unter dem Gasflaschen und Paletten voller Kohlebriketts der Marke "Rekord" lagern. Hinter dem Gebäude stehen Kohleförderbänder und trichterförmige Tagessilos.

In der hinteren Ecke des Hofes sind noch zwei mit Planen abgedeckte Kohlehaufen, wo die losen "Union"-Briketts liegen. Davor zehn, fünfzehn oder zwanzig Meter gähnende Leere. "Eigentlich müssten die Haufen bis hier vorn liegen", zeigt Hendrik Möller.

Das Kohledepot der Möllers sollte zu dieser Jahreszeit eigentlich reichlich gefüllt sein - stattdessen gähnende Leere. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer

Doch in diesem Jahr ist vieles anders. Der russische Angriffskrieg stürzte nicht nur Millionen Ukrainer ins Unglück, sondern auch Deutschland in eine Energiekrise. Schon im März zog mit den Erdgaspreisen spürbar die Nachfrage nach Kohle an.