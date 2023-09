Auch Innenminister Maier dafür

Nachdem Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) im August nach einer gemeinsamen Streife mit der Polizei erklärt hat, dass er den Einsatz von Videotechnik begrüßt, hat die Stadt eine Sicherheitspartnerschaft mit dem Land angeregt.

Was nützt das Filmen, wenn es nicht ausgewertet wird? Andreas Horn Ordnungsdezernent (CDU)

Im Konkreten würde das heißen: zusätzlich zu den gemeinsamen Streifen von Polizei und städtischem Ordnungsdienst eine verstärkte Präsenz der Landespolizei vor allem auf dem Anger und eine Videoüberwachung, die das Land übernimmt. "Wir bauen ja mit Kameras auch eine gewisse Erwartungshaltung der Menschen auf. Was nützt das Filmen, wenn es nicht ausgewertet wird, wenn sich nicht jemand bei der Polizei das nächtliche Geschehen anschaut, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können?", argumentiert Erfurts Ordnungsdezernent Horn. Andreas Horn ist Erfurter Ordnungsdezernent. Bildrechte: CDU-Kreisverband Erfurt

Verfahren wie zur Buga auf dem Petersberg möglich

Im Gutachten des Erfurter Rechtsamtes heißt es dazu: "Wenn aber durch die Beobachtung ein zeitnahes Eingreifen durch Vollzugsdienstkräfte möglich ist, kann die Geeignetheit durchaus bejaht werden (Leitfaden für die Videoüberwachung durch öffentliche Stellen in Thüringen Stand Juli 2021 TLfDI, S. 28/29). Die Geeignetheit ist für jede eingesetzte Kamera darzulegen".

Das hatte die Stadt bereits zur Bundesgartenschau 2021 für den Petersberg durchexerziert. Es war ein nervenaufreibender Prozess, bis jede der 20 Kameras so ausgerichtet war, dass sie nur den zu überwachenden Bereich filmt und dass alles dem Datenschutz genügt. Überwachungskamera auf dem Erfurter Petersberg. Bildrechte: MDR/Antje Kirsten

Anger als Kriminalitätsschwerpunkt eingestuft

Der Anger ist seit Jahren als Kriminalitätsschwerpunkt eingestuft. Im Vorjahr gab es dort - Ladendiebstähle eingerechnet - rund 1.100 Straftaten. Das waren nach Polizeiangaben doppelt so viele wie 2021. Jugendbanden, die Kinder und Jugendliche auf ihrem Schulweg "abgezockt" hatten, sie bedrohten, Handy und Geld entwendeten, haben aufgeschreckt.

Die Massenschlägerei vom vergangenen Wochenende hat nun offenbar das Fass zum Überlaufen gebracht. "Wir haben schon seit langem eine erhöhte Polizeipräsenz auf dem Anger, arbeiten gut mit der Polizei zusammen. So war am Wochenende auch schnell Verstärkung zur Stelle. Aber das alles muss mit Videotechnik nun noch ergänzt werden", sagt Horn.

Mannheim liefert Beispiel

Dass es - trotz der hohen Hürden - funktionieren kann, zeigt das Beispiel Mannheim. Ordnungsdezernent Horn sagt, in genau definierten Zeiten werde dort die Videotechnik eins zu eins von der Polizei ausgewertet. Diese Sicherheitspartnerschaft funktioniere. "Momentan haben die Leute Angst, in den Abend- und Nachtstunden über den Anger zu laufen. Das darf so nicht weitergehen."

Rechtliche Feinheiten bei der Begründung

Die Stadt wünscht sich, dass das Land die Videokameras aufstellt und durch die Polizei auswertet. So könnten auch Täter besser identifiziert und danach verurteilt werden, hofft Oberbürgermeister Bausewein. Nur: Mit dieser Begründung dürfen Videokameras laut Rechtsgutachten ebenso wenig installiert werden, wie mit dem Motiv der Abschreckung vor Straftaten.

Im Gutachten heißt es dazu: "Die Videoüberwachung wird in der Regel ein gefährliches oder schädigendes Verhalten nicht verhindern können. Eventuell kann diese eine Abschreckungswirkung entfalten, wenn die Gefahr der Feststellung und Ahndung besteht. Da dies jedoch keine objektiv messbare Größe ist, kann allein die Verhinderung von XY die Überwachung nicht rechtfertigen."

Das kann die Stadt nicht allein. Andreas Bausewein Oberbürgermeister (SPD)

Die bisherigen Maßnahmen wie erhöhte Polizeipräsenz an den Wochenenden mit einem Mannschaftswagen oder einem Alkoholverbot, sollen mit Videotechnik ergänzt werden. "Das kann die Stadt nicht allein", sagt Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Eine Kamera, ohne dass sie jemand auswertet, sei so was wie ein zahnloser Tiger.

Eine Videoüberwachung ist nach Ansicht von Bausewein auch nicht das Allheilmittel. Wenn das so wäre, würde man überall Kameras aufhängen und hätte keine Kriminalität mehr. So einfach sei das alles nicht. Aber der Anger müsse wieder zu einem Ort werden, an dem sich alle wohl und sicher fühlen. "Die Kameras können aber das Sicherheitsgefühl stärken."

Horn: Überwachung soll wissenschaftlich begleitet werden

Den Menschen sei es egal, wer die Videoüberwachung übernimmt, ob sie in kommunaler Regie oder vom Land betrieben wird, sagt Horn. "Wichtig ist, dass sie jetzt kommt." Er plädiere dafür, dass die Videoüberwachung wissenschaftlich begleitet wird, um auszuwerten, welche Effekte sie hat.

Die Videoüberwachung wird in der Regel ein gefährliches oder schädigendes Verhalten nicht verhindern können, kommentieren die Juristen Erfurts Bemühen. Um Kameras aufhängen zu können, muss viel beachtet werden.

Hohe Hürden für die Kameras

Unter anderem muss nachgewiesen werden, dass ohne die Kameras der öffentliche Raum - sprich der Anger - nicht mehr ungestört von allen genutzt werden kann. Für eine Videoüberwachung spricht in dem Fall, laut Rechtsamt, auch die "ungestörte Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs auf dem Anger."