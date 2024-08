Solche Geschichten gibt es viele auf dem Bahnhof mitten in Deutschland. Da sind, so erzählt Luther, die polnischen Bauarbeiter, die manchmal in der Tiefgarage schlafen, obwohl das verboten ist. Auch habe sie es mit immer mehr psychisch Kranken zu tun. Verwirrte, Gestrandete. Ein schwieriges Terrain.

Karin-Susan Luther ist ausgebildete Sozial-, Sonder- und Integrationspädagogin. Die Stelle in der Bahnhofsmission sei genau ihr Ding. "Oft reicht es, zuzuhören oder mal den einen oder anderen Tipp zu geben. Für Obdachlose gibt es in Erfurt ja das Haus Zuflucht. Da gibt es auch ein warmes Essen. Das gibt es bei mir nicht - aber immer etwas zu trinken."

Noch gebe es keine offene Drogenszene wie in Frankfurt am Main, sagt Hubertus Schönemann. Er ist der Vereinsvorsitzende und hat die Bahnhofsmission mitgegründet. "Ich erlebe hier Menschen, die ich sonst in meiner Blase nicht treffen würde. Das sehe ich als Gewinn. Nur so kann Gesellschaft doch funktionieren, sich achten, egal, was man ist und wie es einem geht."