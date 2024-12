In Erfurt sind aktuell 27 Brücken potentiell einsturzgefährdet. Laut Tiefbauamt ist es möglich, dass sie wegen ihrer Bauweise einer Spannungsrisskorrosion ausgesetzt sind.

Das Verengen der Fahrbahn bleibt nicht die einzige Konsequenz. So darf dieser Bereich nur noch mit einer Geschwindigkeit von 10 km/h befahren werden, das maximale Fahrzeuggewicht liegt bei 16 Tonnen. Feuerwehr und Rettungsdienste, die in der Nähe stationiert sind, dürfen weiterhin mit Sonderrechten passieren. Auch die Stadtbuslinie 90 verkehrt bis Januar weiter auf der regulären Strecke. Es werde jedoch eine Umleitungsstrecke vorbereitet, so die Stadtverwaltung.