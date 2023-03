Die Pläne für eine Bundesgartenschau (Buga) 2026 in Erfurt sind vom Tisch. Die Stadtratsfraktionen von SPD, Linke sowie das Bündnis aus Freien Wählern, FDP und Piraten haben einen entsprechenden Antrag am Mittwochabend in der Stadtratssitzung zurückgezogen. Peter Stampf von den Freien Wählern sagte, die Planung sei zu kurzfristig gewesen.