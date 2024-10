Ohnehin müssen die Studierenden zu Beginn erstmal Chemie, Physik, Ökonomie oder Pflanzenphysiologie lernen - das Cannabis-Modul kann im 3. Semester gewählt werden. "Wir müssen erstmal die Grundlagen schaffen, ehe wir an die Pflanze gehen", sagt Langner. Klappt es in nächster Zeit nicht mit der Genehmigung, sollen Partner in der Wirtschaft helfen. "Solle die Gesetzgebung nicht soweit sein, möchte ich bis zum nächsten Wintersemester im Raum Erfurt einen landwirtschaftlichen Betrieb als Partner finden, bei dem wir zur Not anbauen dürfen." Interesse von Betrieben sei da. Und wenn eine andere Regierung das Gesetz ganz kippt? "Dann wird Nutzhanf ja trotzdem erlaubt bleiben."