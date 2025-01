Der Gegenkandidat Torsten Haß bekam zehn Stimmen. Der langjährige Leiter der Erfurter Volkshochschule ist derzeit Erster Stadtrat in Osterholz-Scharmbeck in Niedersachsen. Der 51-Jährige war der Kandidat, den die SPD/Piraten nominiert hatten.

Nach einer Stichwahl steht auch der Dezernent für Stadtentwicklung fest. Der Posten geht an Lars Bredemeier. Der CDU-Mann aus Schleswig-Holstein wurde mit 27 Stimmen gewählt. Auch er war vom Oberbürgermeister nominiert worden. Die Amtszeit des 58-jährigen Bredemeier in Elmshorn läuft im Mai aus und da er nicht wiedergewählt wurde, hatte er sich deutschlandweit unter anderem auch in Magdeburg und Bremerhaven beworben.