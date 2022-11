Nach einem Beschluss der Landessynode der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) sollen die Kirchengemeinden Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. Mit dieser Forderung ist die Tagung des Kirchenparlamentes am Samstagmittag in Erfurt zu Ende gegangen.

Demnach werden die Christinnen und Christen in Mitteldeutschland dazu ermutigt, weiter für Frieden und Verständigung zu beten. In dem Beschluss heißt es, die Landeskirche leite die Verheißung des Friedens Gottes für die Welt, - so wörtlich - "in dem die Menschen ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden".