Der Flughafen Erfurt-Weimar will sein Angebot an Flügen stabilisieren und erweitern. Das gab die neue Geschäftsführerin Susanne Herrmann bei einer Vorstellungsrunde am Dienstag bekannt. Demnach laufen bereits Gespräche mit Fluggesellschaften. Neben dem Reiseverkehr gebe es auch Ideen für weitere Einkommensmöglichkeiten.