In Erfurt ist am Neujahrsmorgen eine junge Frau angegriffen und schwer verletzt worden. Die 22-jährige war nach Angaben der Polizei gegen 06:45 Uhr in der Nähe des Bahnhofes unterwegs als ihr plötzlich ein ihr völlig unbekannter Mann eine Flasche auf den Kopf schlug. Der Täter attackierte die Frau weiter als sie längst schon am Boden lag.