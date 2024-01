Der Generalintendant des Theaters Erfurt, Guy Montavon, soll bis zum Ende der Spielzeit im Amt bleiben. Das teilte Oberbürgermeister Andreas Bausewein am Freitagabend mit. Die aktuelle Freistellung Montavons werde nicht aufrechterhalten, so Bausewein. Darauf hätten sich die Stadtspitze und Montavon verständigt.

"Sowohl im Rahmen eines Untersuchungsberichtes als auch im Bereich der Betriebsorganisation des Hauses habe es unschöne und teils schwer nachvollziehbare Situationen gegeben", so die Stadt, jedoch seien die Verdachtsmomente nicht so schwerwiegend, dass ein arbeitsrechtliches Vorgehen geboten sei.

Zuvor habe die Stadtspitze in den vergangenen Tagen "ausführliche und intensive Gespräche mit dem Generalintendanten zu Führungskultur sowie zu kommunikativen und organisatorischen Fragen geführt."

Bausewein kündigte zugleich an, den Theaterbetrieb schon ab der nächsten Spielzeit 2024/25 – und damit deutlich früher als ursprünglich geplant – grundlegend zu erneuern. Das Amt des Generalintendanten solle entfallen. Der organisatorische Zuschnitt des Theaters soll verändert werden.

Es sei eine Stärkung von Tanz, Schauspiel und künstlerischer Vermittlungsarbeit vorgesehen, so Kulturdezernent Dr. Tobias Knoblich, was an der Spitze des Theaters Erfurt eine andere Struktur notwendig mache – ohne regieführenden Intendanten.