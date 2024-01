Der Generalintendant des Theaters Erfurt, Guy Montavon, ist mit sofortiger Wirkung beurlaubt worden. Das bestätigte Tobias Knoblich, der Kulturbeigeordnete der Stadt Erfurt, MDR KULTUR. Darauf habe man sich nach einem Gespräch mit den Fraktionsvorsitzenden der Stadt mit dem Intendanten geeinigt. Auch die Verwaltungsdirektorin des Theaters, Angela Klepp-Pallas, sei beurlaubt, so Knoblich.

Stadtrat Niklas Waßmann (CDU) sagte MDR KULTUR, damit sei eine Entscheidung getroffen worden, die längst überfällig gewesen sei. Die Beurlaubung hätte seiner Meinung nach bereits mit der Entscheidung über die Erstellung eines Gutachtens bezüglich der Missbrauchsvorwürfe am Theater erfolgen müssen.

Im November hatte eine Berliner Kanzlei im Auftrag der Stadt Erfurt begonnen, Zeugen, ehemalige und jetzige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu befragen, ob und welche Verfehlungen es am Theater gegeben haben könnte.

Im Herbst waren Machtmissbrauchsvorwürfe am Theater durch die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt öffentlich geworden. Weil sie damit gegen Dienstanweisungen verstoßen habe, wurde sie fristlos gekündigt. Gegen diese Entscheidung hat sie am Arbeitsgericht Erfurt Klage eingereicht , die derzeit noch verhandelt wird.

Waßmann sagte am Freitag MDR KULTUR, das Thema Gleichstellungsbeauftragte gehöre nochmal auf die Tagesordnung. Sie habe etwas ins Rollen gebracht, was jetzt Menschen helfe: "Ohne ihre Aktivitäten hätten wir jetzt nicht diese Transparenz oder zumindest diese Einblicke, die wir jetzt schon haben. Und es hätte auch niemals diese Konsequenzen gegeben", so Waßmann. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass man diejenigen, die aufklären wollten, bestrafe. Von der Stadtverwaltung forderte er die Rücknahme der Kündigung.