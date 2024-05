Die Landratswahl im Ilm-Kreis geht in die zweite Runde. Die parteilose Amtsinhaberin Petra Enders, die von SPD und Die Linke unterstützt wurde, erreichte 48,2 Prozent. Sie scheiterte damit nur knapp an der absoluten Mehrheit. In der Stichwahl tritt sie gegen Ralf Gohritz an. Der Parteilose war früher AfD-Mitglied und wurde von der Partei nominiert.