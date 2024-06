Wenige Tage vor der Oberbürgermeister-Stichwahl in Erfurt gibt es von keiner Fraktion eine klare Wahlempfehlung für einen der beiden Kandidaten. Zur Wahl stehen am Sonntag Amtsinhaber Andreas Bausewein von der SPD und CDU-Herausforderer Andreas Horn. Die Fraktionen Linke und AfD gaben an, keine Wahlempfehlung auszusprechen. Grüne und Mehrwertstadt waren in ihren Formulierungen nicht eindeutig. Der Grünen-Kreisverbandssprecher Thomas Schaefer sagte lediglich, dass der politische Stillstand der vergangenen Jahre in Erfurt beendet werden müsse.