Wegen Bauarbeiten Erhebliche Änderungen am Erfurter Straßenbahnnetz

Die Linie 1 verkehrt ab Haltestelle Kaffeetrichter wechselweise zur Thüringenhalle bzw. zur Steigerstraße, womit auf diesen Abschnitten ein 20- bzw. 30-Minuten-Takt angeboten wird. Der Abschnitt Rieth – Europaplatz im Zuge der Linie 1 wird nicht mehr angeboten. Fahrgäste, die zum Europlatz wollen, fahren mit der Linie 6 zur Riethstraße und steigen dort in die Linie 3 zum Europaplatz um.



Die Linie 4 verkehrt werktags zwischen 6 und 18 Uhr nur noch alle 15 statt alle 10 Minuten. Da jede zweite Bahn nach Bindersleben fährt, wird zwischen ca. 8:30 Uhr und 13:30 Uhr, im Bereich Hauptfriedhof und Bindersleben nur ein 30-Minuten-Takt angeboten. Die angrenzenden Bus-Linien (43, 141 am Marcel-Breuer-Ring und 91, 92 am Flughafen) werden in ihren Fahrplanlagen nicht verändert, wodurch es zu verlängerten Übergangszeiten zwischen Stadtbahn und Bus kommt. Fahrgäste sollten sich vorab online über ihre Fahrtverbindungen informieren.



Der SEV auf der Stadtbahn-Linie 3 zwischen Blücherstraße und Urbicher Kreuz verkehrt planmäßig im Grundtakt der Stadtbahn. Fahrgäste nutzen als Übergang zwischen Stadtbahn und SEV die Haltestelle Blücherstraße. Die neuen Abfahrtszeiten finden Sie in der Fahrplanauskunft der EVAG unter www.evag-erfurt.de sowie in der EVAG-App "Erfurt mobil".