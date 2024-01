Erfurt hat rund 300 Kilometer Flussgewässer. Um die Risikogebiete im Osten der Stadt vor Hochwasser zu schützen, gibt es seit 2016 ein Schutzkonzept. In diesem Jahr will Erfurt knapp 1,8 Millionen Euro in dringende Projekte investieren. Laut Umweltamt sind dafür neue Fördermittel beantragt worden.

Denn 2023 mussten 100.000 Euro Fördermittel einschließlich Zinsen zurückgezahlt werden, weil Hochwasserschutz-Projekte nicht realisiert werden konnten. Der Grund: Beim Personal steht dem Amt das Wasser bis zum Hals, sagt Jörg Lummitsch, Leiter des Umwelt- und Naturschutzamtes der Stadt Erfurt.

Projekte nicht genehmigungsfähig

Die 100.000 Euro Fördermittel waren für Ufer- und Deicharbeiten in Kerspleben und Töttleben, sowie für den Rückbau der Furtbrücke an der Weimarischen Straße in Linderbach gedacht. In beiden Fällen sei die vorliegende Planung aber nicht genehmigungsfähig gewesen, heißt es aus dem Umweltamt. Beide Projekte sollen nun überarbeitet werden.

Investieren will Erfurt im kommenden Jahr allein in Linderbach 180.000 Euro, in Kerspleben gar eine halbe Millionen Euro, in Molsdorf und Ermstedt je 100.000 Euro. Bildrechte: IMAGO / Olaf Wagner

Drei von 19 Konzepten umgesetzt

Seit sieben Jahren tut sich in Sachen Hochwasserschutz wenig. Von den 19 größeren Vorhaben im Hochwasserschutz-Konzept von 2016 sind bislang erst drei umgesetzt. Dabei handelt es sich um den Ausbau des Kirchgrabens in Rohda-Haarberg, die Öffnung der Furt "Im Großen Garten" in Linderbach und den Rückbau der Trolle-Brücke in Büßleben. Der versprochene Ersatzneubau der Brücke wurde allerdings auf unbestimmte Zeit verschoben. Zudem wurden ein Warnsystem und neue Sirenen installiert. Bildrechte: IMAGO / Rupert Oberhäuser

Stellen für Wasserbauingenieure unbesetzt

Doch für Wasserbauprojekte braucht es spezielle Wasserbauingenieure. Sie planen Deichanlagen, Überflutungsflächen oder verbreitern die Flussbetten. Einige Stellen im Umweltamt sind seit Jahren nicht besetzt. Man suche sogar international, das scheitere aber meist an mangelnden Sprachkenntnissen, sagt Lummitsch MDR THÜRINGEN.