Kirchengeschichte "Zur Geschichte stehen" - Wie Juden im Erfurter Dom dargestellt werden

Man muss schon etwas genauer hinsehen, um Juden in den Schnitzereien, Glasmalerien und Steinfiguren zu erkennen. Doch was für uns heute schwer zu deuten ist, war für die Menschen im Mittelalter Allgemeinwissen. In einer Sonderführung führte Kunsthistoriker Dr. Falko Bornschein Interessierte durch den Erfurter Dom - und eröffnete so einen neuen Blickwinkel auf das Wahrzeichen der Landeshauptstadt.