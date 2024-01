Sie sind noch jung. Die beiden Jüngsten waren während der Taten noch keine 18, die Älteren sind jetzt 20 und 22 Jahre alt. Alle fünf sollen zu einer Bande gehören, die im Frühjahr und Sommer Passanten in der Ilmenauer Innenstadt , an der Eishalle und auf dem Unicampus überfallen hat. Nun wird ihnen seit Donnerstag vor dem Landgericht Erfurt der Prozess gemacht.

Eine Stunde lang liest die Staatsanwältin beim Prozessauftakt am Erfurter Landgericht vor, was den jungen Männern zur Last gelegt wird: räuberische Erpressung, schwerer Raub, Bedrohung, Nötigung, gefährliche Körperverletzung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Sachbeschädigung. Fast alles gemeinschaftlich begangen. Die Staatsanwältin dröselt auf, wer wann mit wem was getan haben soll - und welche Straftat damit verwirklicht ist.