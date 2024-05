Vier von fünf Mitglieder einer kriminellen Jugendbande aus Ilmenau sind am Donnerstag verurteilt worden. Das Landgericht Erfurt sah es als erwiesen an, dass die jungen Männer im Alter von 17 und 22 Jahren im vergangenen Jahr Passanten in der Ilmenauer Innenstadt erpresst, bedroht und teilweise gefährlich verletzt haben. Nach dem Jugendstrafrecht wurden gegen drei Angeklagte Freiheitsstrafen zwischen acht Monaten sowie drei Jahren und vier Monaten verhängt. Der Älteste der Gruppe wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt, ein Angeklagter wurde freigesprochen. Die Angeklagten stammen aus verschiedenen Ländern, die Opfer auch.